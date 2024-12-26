«Майами» может попытаться выменять Де’Аарона Фокса

«Майами» может стать претендентом на Де’Аарона Фокса.

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«С учетом того, что Джимми Батлер ищет другую команду, очень любопытно понаблюдать за «Хит» на рынке обменов. В течение многих лет «Майами» искал звезду с временным графиком, как у Бэма Адебайо. Внимательно следите за тем, как «Майами » станет потенциальным претендентом на Де’Аарона Фокса», – пишет Сайдери.