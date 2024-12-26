«Майами» может попытаться выменять Де’Аарона Фокса
«Майами» может стать претендентом на Де’Аарона Фокса.
Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.
«С учетом того, что Джимми Батлер ищет другую команду, очень любопытно понаблюдать за «Хит» на рынке обменов. В течение многих лет «Майами» искал звезду с временным графиком, как у Бэма Адебайо. Внимательно следите за тем, как «Майами» станет потенциальным претендентом на Де’Аарона Фокса», – пишет Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем