«Голден Стэйт» надеялся на большой прогресс Джонатана Куминги или Брэндина Подземски

Джонатан Куминга и Брэндин Подземски не оправдывают надежд «Уорриорз».

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Уорриорз» надеялись, что Куминга и Подземски совершат большой скачок в развитии и станут доморощенными звездами.

Поскольку ни Куминга, ни Подземски не делают больших шагов вперед, «Уорриорз» продолжают активно искать звездного игрока, который составит пару Стефену Карри .

«Голден Стэйт » является одним из приоритетных вариантов обмена для форварда «Майами» Джимми Батлера .