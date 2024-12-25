«Голден Стэйт» надеялся на большой прогресс Джонатана Куминги или Брэндина Подземски
Джонатан Куминга и Брэндин Подземски не оправдывают надежд «Уорриорз».
По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Уорриорз» надеялись, что Куминга и Подземски совершат большой скачок в развитии и станут доморощенными звездами.
Поскольку ни Куминга, ни Подземски не делают больших шагов вперед, «Уорриорз» продолжают активно искать звездного игрока, который составит пару Стефену Карри.
«Голден Стэйт» является одним из приоритетных вариантов обмена для форварда «Майами» Джимми Батлера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем