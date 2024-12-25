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«Голден Стэйт» надеялся на большой прогресс Джонатана Куминги или Брэндина Подземски

Джонатан Куминга и Брэндин Подземски не оправдывают надежд «Уорриорз».

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Уорриорз» надеялись, что Куминга и Подземски совершат большой скачок в развитии и станут доморощенными звездами.

Поскольку ни Куминга, ни Подземски не делают больших шагов вперед, «Уорриорз» продолжают активно искать звездного игрока, который составит пару Стефену Карри.

«Голден Стэйт» является одним из приоритетных вариантов обмена для форварда «Майами» Джимми Батлера.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoДжимми Батлер
logoБрэндин Подземски
logoСтефен Карри
logoДжонатан Куминга
logoНБА
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