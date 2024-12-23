«Баскония» почтила память Яниса Тиммы минутой молчания перед матчем чемпионата Испании
Яниса Тимму почтили минутой молчания в чемпионате Испании.
Погибшего на прошлой неделе баскетболиста еще раз вспомнили перед домашним матчем «Басконии». Тимма играл за испанский клуб в сезоне-2017/18.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети чемпионата Испании
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