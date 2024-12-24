Тело Яниса Тиммы находится в морге, и за ним еще никто не обращался

Ситуация с телом Яниса Тиммы остается неопределенной.

32-летний баскетболист был найден во вторник, 17 декабря, мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительная причина смерти – самоубийство.

По сообщению NEWS.RU, тело остается в морге, и за ним еще никто не обращался.

«Ситуация такая: он в морге и будет еще лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», – заявил источник издания.

Процедура оформления выдачи тела может потребовать значительное количество времени на сбор документов и обращение в Следственный комитет.

Ранее об организации захоронения Тиммы заявляли как сторона Анны Седоковой, так и близкие баскетболиста в Латвии, собиравшие деньги на транспортировку.