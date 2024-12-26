Андре Роберсон: «Европейские болельщики более страстные»
Андре Роберсон сравнил игру в Европе с НБА.
«Европейские болельщики более страстные. Могу честно признаться, что мне это очень нравится. Играть намного легче, когда у тебя есть такие болельщики, которым действительно не все равно, и ребята, которые играют ради правильных целей. Это делает игру намного проще. Мне это очень нравится. Это основное.
Я все еще пытаюсь освоиться, пытаюсь понять команду и вписаться. Парни мне очень помогают и делают так, чтобы мне было легче», – сказал форвард «Виллербана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем