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Андре Роберсон: «Европейские болельщики более страстные»

Андре Роберсон сравнил игру в Европе с НБА.

«Европейские болельщики более страстные. Могу честно признаться, что мне это очень нравится. Играть намного легче, когда у тебя есть такие болельщики, которым действительно не все равно, и ребята, которые играют ради правильных целей. Это делает игру намного проще. Мне это очень нравится. Это основное.

Я все еще пытаюсь освоиться, пытаюсь понять команду и вписаться. Парни мне очень помогают и делают так, чтобы мне было легче», – сказал форвард «Виллербана».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoАндре Роберсон
logoАСВЕЛ Виллербан
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoНБА
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