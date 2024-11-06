Андре Роберсон близок к переходу в «Виллербан»
Андре Роберсон дебютирует в Евролиге.
Американский форвард (32 года, 201 см) близок к подписанию контракта с «Виллербаном».
Роберсон начинал сезон-24/25 в «Шоле», с которым заключал краткосрочное соглашение.
Роберсон провел 7 сезонов в НБА (6 – за «Оклахому») и в последний раз выходил на площадку в матчах лиги за «Бруклин» в 2021 году. Баскетболист попал во вторую защитную сборную НБА в сезоне-16/17.
В прошлом году Роберсон играл на турнире в Дубае с Дуайтом Ховардом и Андрэем Блатчем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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