Андре Роберсон близок к переходу в «Виллербан»

Андре Роберсон дебютирует в Евролиге.

Американский форвард (32 года, 201 см) близок к подписанию контракта с «Виллербаном».

Роберсон начинал сезон-24/25 в «Шоле», с которым заключал краткосрочное соглашение.

Роберсон провел 7 сезонов в НБА (6 – за «Оклахому») и в последний раз выходил на площадку в матчах лиги за «Бруклин» в 2021 году. Баскетболист попал во вторую защитную сборную НБА в сезоне-16/17.

В прошлом году Роберсон играл на турнире в Дубае с Дуайтом Ховардом и Андрэем Блатчем.