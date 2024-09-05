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Андре Роберсон продолжит карьеру в «Шоле»

«Шоле» объявил о подписании Андре Роберсона

Американский форвард (32 года, 201 см) впервые сыграет в Европе.

Роберсон провел 7 сезонов в НБА (6 – за «Оклахому») и в последний раз выходил на площадку в матчах лиги за «Бруклин» в 2021 году. Баскетболист попал во вторую защитную сборную НБА в сезоне-2016/17.

В прошлом году Роберсон играл на турнире в Дубае с Дуайтом Ховардом и Андрэем Блатчем.

«Шоле» дошел до 1/4 плей-офф прошлого розыгрыша чемпионата Франции, где уступил «Парижу» со счетом 1-2.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Шоле»
logoБруклин
logoДуайт Ховард
Андрэй Блатч
logoОклахома-Сити
logoШоле
logoАндре Роберсон
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