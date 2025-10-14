Леброн Джеймс предостерегал своего финансового консультанта от воровства: «Для тебя это плохо кончится, бро»
Джеймс поведал о своих взаимоотношениях с помощниками и близкими людьми.
В подкасте Everybody’s Crazy суперзвезда «Лейкерс» рассказал о своем детстве «в трущобах Акрона, штат Огайо, без гроша за душой», в то время как Саванна Джеймс «выросла в семье с двумя родителями и братьями-сестрами в доме».
Джеймс заявил, что из-за своего прошлого ему «иногда трудно идти на риск», включая доверие к новым людям, как было с его женой, когда они только сошлись, или с его финансовым консультантом.
«Своему финансовому консультанту я первым делом сказал, когда он захотел управлять моими деньгами: «Если ты будешь красть мои деньги, бро, или если я разорюсь, бро, я тебя предупреждаю, бро, для тебя это плохо кончится», – рассказал Джеймс.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1198 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Complex
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости