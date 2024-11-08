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Андре Роберсон и «Виллербан» согласовали контракт до конца сезона

Андре Роберсон дебютирует в Евролиге.

Американский форвард (32 года, 201 см) близок к подписанию контракта с «Виллербаном», который будет рассчитан до конца сезона-24/25.

Французский клуб из-за травмы потерял Эдвина Джексона.

Роберсон начинал нынешний розыгрыш в «Шоле», с которым заключал краткосрочное соглашение.

Роберсон провел 7 сезонов в НБА (6 – за «Оклахому») и в последний раз выходил на площадку в матчах лиги за «Бруклин» в 2021 году. Баскетболист попал во вторую защитную сборную НБА в сезоне-16/17.

В прошлом году Роберсон играл на турнире в Дубае с Дуайтом Ховардом и Андрэем Блатчем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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Эдвин Джексон
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