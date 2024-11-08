Он «таскал рояль» за Дюрэнтом и Уэстбруком, провел почти 7 лет вне игры, а сейчас воскрес в Евролиге

Внезапное возвращение Андре Роберсона.

Клуб «АСВЕЛ Виллербан», которым владеет легенда французского баскетбола Тони Паркер, объявил об усилении перед очередным туром Евролиги: команду пополняет очередной игрок с опытом игры в НБА – уже седьмой. Но этот новобранец «Виллербана» выделяется: это Андре Роберсон.

Возвращение игроков после затяжных травм, в целом, не такая уж и редкость, но случай Андре все же особенный. Он примечателен не только неуступчивостью игрока в преследовании своей цели, но и особенностью амплуа Роберсона, которое придает каждой его попытке вернуться в баскетболе еще больше отчаяния и героизма. Без стабильного броска, движимый идеалами «старой школы», защитник все еще не готов завязать с профессиональной карьерой.

Когда-то Роберсон заменил в «Оклахоме» Хардена, но не так, как на это рассчитывали

Это было в те далекие времена, когда руководство «Тандер» еще не планировало на три драфта вперед и не имело в погребах штабеля трехлитровых банок с драфтпиками. По этой причине искать замену отправленному в «Хьюстон» Джеймсу Хардену пришлось буквально на ходу. Сперва пробовали выторгованного в обратку Кевина Мартина, но тот за единственный сезон – в котором отыграл 77 матчей (ни одного в старте) – так и не смог убедить, что способен быть элитным ролевиком. Результативность снайпера упала до 14 очков – самого низкого показателя за 8 лет, и летом продлевать контракт с ветераном не стали.

Затем главный тренер Скотт Брукс принялся экспериментировать, попеременно пробуя на позиции атакующего защитника или второгодку Джереми Лэмба, или 39-летнего Дерека Фишера. На двоих парочка с грехом пополам выбивала по 13 очков, то есть еще меньше, чем Мартин. Иногда Бруксу приходилось выпускать защитником… Дюрэнта (половину сезона проводили без Уэстбрука).

Но в том же году «Тандер» на драфте взяли под 26-м пиком Андре Роберсона. Несмотря на замкнутый характер и постоянные вояжи в G-лигу, где новичок челночил за «Талсу Сиксти Сиксерс», Роберсон в своем дебютном сезоне умудрился провести в составе мощной «Оклахомы» 40 матчей, 16 из которых в старте – это оказалось ровно на 16 больше, чем у Фишера и Лэмба.

На позиции стартового атакующего защитника тогда хозяйствовал Табо Сефолоша. Швейцарец качественно отрабатывал в обороне, но в нападении не тянул даже на четверть от того объема, который когда-то давал бородач со скамейкт запасных. По окончании сезона – а с ним и контракта – Сефолоша намекнул на новое соглашение, с уже другими цифрами в графе зарплата, и в «Оклахоме», прикинув дебет с кредитом, предпочли сделать ставку на Роберсона.

Несмотря на то, что в сезоне-14/15 второгодка номинально числился третьим игроком на своей позиции – после Энтони Морроу и Диона Уэйтерса – из 67 своих матчей 65 Роберсон начал в старте и обрел понимание того, какую роль ему отводят в команде. Подразумевалось, что он станет хватким «3&D» (трехочковые+защита), но с первой составляющей у Андре не задалось сразу же. Ужасные 24% точности из-за дуги усугублялись еще более катастрофическим исполнением штрафных – 47% (чтобы вы понимали древнегреческий масштаб трагедии – Кендрик Перкинс реализовывал 50%).

Зато в том, что касалось защиты, Роберсон мог стопорить самых элитных игроков НБА. Сочетание скорости, габаритов, расчетливости и скупости движений позволяло ему одновременно закрывать позиции, на которых играли Уэстбрук и Дюрэнт, тем самым полностью освобождая их от работы на своей половине площадки.

Особенно отчетливо это стало видно в сезоне-15/2016, который Роберсон начал уже в качестве безусловного игрока стартовой пятерки. Пусть его атакующие навыки получили незначительный буст (точность трехочковых – 31%, штрафных – 61%), зато Дюрэнт и Уэстбрук оба играли на уровне топ-5 претендентов на MVP сезона, а защита «Тандер» даже улучшилась. Роберсон не мог забивать как Харден, более того, результативность не была выше показателей того же Сефолоши. Но благодаря его защите остальная команда получала возможность демонстрировать сильнейшие качества в атаке. Во многом благодаря этому «Тандер» с ротацией в семь человек дошли до финала конференции, где лишь геройства Клэя Томпсона из ГСВ в шестом матче серии не позволили «Оклахоме» выйти в финал.

Это был конец эпохи Дюрэнта в «Тандер» и начало пикового периода Роберсона. Который продлился, увы, недолго.

Полтора сезона счастья и почти 7 лет боли

Уход Дюрэнта в «Уорриорз» окончательно развязал руки Уэстбруку и облегчил задачу Роберсону. Штатному цепному псу «Тандер» теперь не нужно было отдуваться в обороне за обоих, а сокращение количества работы – пусть и незначительное – тут же сказалось на качестве. В перестроечной «Оклахоме» Робертсон стал одним из ключевых элементов. Несмотря на вновь просевшую точность трехочковых, тренерский штаб стал давать ему большее количество попыток, а игровое время увеличилось до 30 минут.

Доверие окрылило Роберсона, который закончил сезон пятым в голосовании за титул лучшего защищающегося и попал во вторую пятерку лучших оборонительных игроков сезона. Несмотря на вылет в первом раунде от «Рокетс» (1-4) будущее поблескивало предрассветными красками, ведь уже в следующем сезоне состав команды пополнили Кармело Энтони и Пол Джордж.

Андре продолжал оставаться игроком основы ровно до матча против «Пистонс» в январе 2018-го, который разделил его карьеру на «до» и «после».

Бесконтактная ситуация. Стандартная комбинация под Роберсона, разыгранная неоднократно. На тот момент никого не волновало, что стало причиной – плохая работа полотера, неудачный рывок игрока или что-то другое: всем было ясно, что это надолго. Андре покидал площадку на каталке, зажав зубами полотенце. Диагноз – разрыв сухожилия левого надколенника.

Но при всей его серьезности никто не мог подумать, что Роберсон окажется вне игры так надолго. Его восстановление из-за рецидивов, повторных операций и смен программ восстановления затянулось на два с половиной года.

На площадку он вернулся только в середине 2020-го, когда команды НБА играли в «пузыре» – вернулся ненадолго. Не набравшего форму Андре в плей-офф выпустили всего на символические 3 минуты в первом матче. Всего в «пузыре» он провел на площадке 90 минут в сумме – меньше двух полных матчей.

Это были последние минуты Роберсона в майке «Тандер». Контракт на 30 млн истек – за три года Андре провел менее 50 матчей. Новый ему не предложили.

Сезон-2020/21 игрок встретил безработным. В феврале 2021-го Андре предложили краткосрочный контракт с «Бруклином» – помогли связи с Дюрэнтом – но в долгосрочный он так и не превратился, Роберсон провел в составе «Нетс» всего 5 матчей, 63 минуты в сумме.

«Даже когда я вернулся в «пузыре», я был здоров примерно на 85%. Мне разрешили играть, но я все равно ощущал этот психологический аспект, когда ты сомневаешься в себе. У тебя возникает этот барьер, когда внутренний голос говорит тебе, когда ты должен ослабить хватку, а когда должен играть как раньше. В НБА такое не проходит, ты обязательно должен выкладываться на максимум в каждом эпизоде. Я все еще прорабатываю эту психологическую часть», – признавался Роберсон.

На два года Андре вовсе пропал с радаров. Все были уверены, что он завершил карьеру.

Проявился вновь он в феврале 2023-го, попытавшись войти в одну и ту же воду дважды в феврале подписал контракт с «Оклахомой», но с другой: «Оклахома-Сити Блю» – это фарм-клуб его бывшей команды. О повышении в НБА речи даже не велось. Даже в Лиге Развития у 31-летнего Андре не клеилось – 5 очков за игру, лишь два точных трехочковых за 14 матчей (и 4 штрафных из 9).

Но с того момента карьера Роберсона превратилась в череду возможностей, за которые игрок хватался, чтобы поддерживать форму. Вместе с Дуайтом Ховардом и Андрэем Блатчем Роберсон выступал в полупрофессиональном турнире в Дубае. Играл за команду выпускников родного университета Колорадо в летнем турнире The Basketball Tournament где-то на стыке баскетбола и медиабаскетбола – и даже выиграл региональный этап турнира.

И не терял оптимизма: «Я старался гнать от себя мысли вроде тех, что «я все поставил на карту и проиграл». Нет. Я проводил много времени с семьей, и понимал, что если бы играл профессионально, то упустил бы многие важные моменты в жизни. Мне было приятно это осознавать, но в то же время я думал: «Хочу ли я продолжать играть в баскетбол или хочу выбрать другое направление в плане поиска новой карьеры? Мне 32 года. Готов ли я двигаться в другом направлении или еще не сказал своего последнего слова?

Я не хотел, чтобы травма стала причиной окончания моей карьеры. Я хотел уйти сам. Так что решение вернуться на профессиональный уровень было для меня большой мотивацией и самым главным тестом», – слова Роберсона, датируемые началом этого сезона.

Роберсон аккуратно перезапустил карьеру в Европе и быстро пошел на повышение

Роберсон начал сезон в составе французского «Шоле», который заключил с игроком краткосрочное соглашение. В пяти матчах Андре показал, что чувствует себя, как минимум, уверенно: его средние показатели – 12,2 очка, надежные 57% реализации с игры, отличные 43% трехочковых и – внимание! – какие-то феноменальные для Андре 87,5% штрафных, пускай это и всего 7 попаданий с 8 попыток. Никуда не делась и защита – 1,8 перехвата за 22,4 минут игрового времени.

На успех Андре во французском чемпионате сразу обратил внимание местный гранд – и сегодня Роберсон официально перешел в АСВЕЛ. Впереди – матчи Евролиги. Но Андре не скрывает, что его интересы простираются дальше.

«Хочу ли я вернуться в НБА? 100%. НБА – это вершина профессионального баскетбола. Так что в какой-то момент, да, я определенно попытаюсь вернуться. В то же время, это не самоцель. Если произойдет, то произойдет, а если нет, я проведу часть карьеры в Европе, увижу новые страны, познакомлюсь с новыми людьми, узнаю их культуру.

Я часто вспоминаю тот матч в Детройте и то, что было после этого. Многое привело к тому, где я сейчас. Было много боли и отчаяния, но теперь я лучше знаю свое тело и понимаю, что многое из произошедшего и должно было произойти. Все в жизни – по какой-то причине, и ты должен принимать удары судьбы», – смиренно признает Роберсон.

Хочется надеяться, что после всех этих лет испытаний на этот раз судьба будет к нему более благосклонна.

Фото: instagram.com/cholet_basket ; instagram.com/ldlc_asvel ; East News /AP Photo/Carlos Osorio, AP Photo/John Minchillo; Gettyimages.ru /Nick Laham, Harry How, J Pat Carter