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«Возможно, он лучше отдает передачи, но это все». Джефф Тиг не считает, что Лука Дончич лучше Джейсона Тейтума

Джефф Тиг предпочел бы строить команду вокруг Тейтума, а не Дончича.

«Лука не лучше Джейсона. Нет. Я не знаю, в чем он лучше. Возможно, он лучше отдает передачи, но это все. Джей Ти лучше защищается. Я думаю, что у Джей Ти было больше шансов остановить Луку, чем у Луки остановить Джей Ти.

Если бы я собирал свою команду, я бы, наверное, взял Джейсона. Мне нравятся те, кто играет на обоих концах площадки. И те, кто может взять игру на себя», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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