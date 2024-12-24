«Возможно, он лучше отдает передачи, но это все». Джефф Тиг не считает, что Лука Дончич лучше Джейсона Тейтума
Джефф Тиг предпочел бы строить команду вокруг Тейтума, а не Дончича.
«Лука не лучше Джейсона. Нет. Я не знаю, в чем он лучше. Возможно, он лучше отдает передачи, но это все. Джей Ти лучше защищается. Я думаю, что у Джей Ти было больше шансов остановить Луку, чем у Луки остановить Джей Ти.
Если бы я собирал свою команду, я бы, наверное, взял Джейсона. Мне нравятся те, кто играет на обоих концах площадки. И те, кто может взять игру на себя», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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