Лука Дончич о снижении шансов на MVP из-за травм: «Уж лучше сейчас. Самое главное – борьба за перстень»
Лука Дончич отреагировал на снижение шансов на приз MVP из-за травм.
Разыгрывающий «Далласа» в нынешнем сезоне уже пропустил 8 матчей.
«Есть такое, я теперь могу пропустить еще только 10 или сколько там? Но уж лучше сейчас, пусть травмы будут сейчас. Самое главное – борьба за перстень, а это я переживу», – сказал словенец.
Дончич в среднем набирает 28,9 очка, 8,6 подбора и 8,2 передачи в текущем сезоне.
Лука может пропустить всего 9 матчей в этом сезоне, чтобы соответствовать требованиям по 65 минимальным играм для получения индивидуальных наград и включения в символические пятерки НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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