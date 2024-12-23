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Лука Дончич о снижении шансов на MVP из-за травм: «Уж лучше сейчас. Самое главное – борьба за перстень»

Лука Дончич отреагировал на снижение шансов на приз MVP из-за травм.

Разыгрывающий «Далласа» в нынешнем сезоне уже пропустил 8 матчей.

«Есть такое, я теперь могу пропустить еще только 10 или сколько там? Но уж лучше сейчас, пусть травмы будут сейчас. Самое главное – борьба за перстень, а это я переживу», – сказал словенец.

Дончич в среднем набирает 28,9 очка, 8,6 подбора и 8,2 передачи в текущем сезоне.

Лука может пропустить всего 9 матчей в этом сезоне, чтобы соответствовать требованиям по 65 минимальным играм для получения индивидуальных наград и включения в символические пятерки НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoДаллас
logoНБА
logoЛука Дончич
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