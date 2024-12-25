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Чендлер Парсонс: «Джеймс Харден и Норман Пауэлл заслуживают участия в Матче звезд больше, чем Стеф Карри»

Парсонс считает, что Харден и Пауэлл заслуживают приглашения на Матч всех звезд.

«Джеймс Харден полностью заслуживает того, чтобы стать игроком Матча всех звезд в этом сезоне. Он и Норман Пауэлл просто супер. Сейчас у «Клипперс» лучшие показатели, чем у «Уорриорз», так что, опять же, все зависит от критериев. Это статистика? Это резюме? Это влияние?

Стеф Карри, в моих глазах, всегда будет игроком Матча звезд. Он показывает статистику уровня Матча звезд в хорошей побеждающей команде. Проблема в том, что их команда сейчас не совсем побеждает, поэтому эти показатели выглядят не так хорошо, как если бы они были командой из Топ-4.

Но впереди Карри есть несколько защитников, у которых есть основания попасть на Матч звезд. Такие парни, как Джеймс Харден, Норман Пауэлл, два защитника в «Далласе», Джейлен Грин в «Хьюстоне», занимающем второе место», – сказал бывший игрок НБА Чендлер Парсонс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
logoЧендлер Парсонс
logoКлипперс
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoМатч всех звезд НБА
logoДжеймс Харден
logoНорман Пауэлл
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