Чендлер Парсонс: «Джеймс Харден и Норман Пауэлл заслуживают участия в Матче звезд больше, чем Стеф Карри»
«Джеймс Харден полностью заслуживает того, чтобы стать игроком Матча всех звезд в этом сезоне. Он и Норман Пауэлл просто супер. Сейчас у «Клипперс» лучшие показатели, чем у «Уорриорз», так что, опять же, все зависит от критериев. Это статистика? Это резюме? Это влияние?
Стеф Карри, в моих глазах, всегда будет игроком Матча звезд. Он показывает статистику уровня Матча звезд в хорошей побеждающей команде. Проблема в том, что их команда сейчас не совсем побеждает, поэтому эти показатели выглядят не так хорошо, как если бы они были командой из Топ-4.
Но впереди Карри есть несколько защитников, у которых есть основания попасть на Матч звезд. Такие парни, как Джеймс Харден, Норман Пауэлл, два защитника в «Далласе», Джейлен Грин в «Хьюстоне», занимающем второе место», – сказал бывший игрок НБА Чендлер Парсонс.
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