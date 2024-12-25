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Стеф Карри о том, как его мотивирует Леброн: «Тренируешься в межсезонье и представляешь себе его лицо»

Стеф Карри рассказал о том, что Леброн Джеймс является частью его мотивации.

«Все эти занятия, тренируешься в межсезонье и где-то в голове представляешь себе его лицо.

В такие моменты важно думать о том, кого тебе предстоит превзойти на пути к главной цели», – рассказал 2-кратный MVP НБА из «Уорриорз».

В десятые годы «Голден Стэйт» трижды побеждал «Кливленд» Джеймса в четырех финальных сериях НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoСтефен Карри
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoГолден Стэйт
logoНБА
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