Стеф Карри о том, как его мотивирует Леброн: «Тренируешься в межсезонье и представляешь себе его лицо»

Стеф Карри рассказал о том, что Леброн Джеймс является частью его мотивации.

«Все эти занятия, тренируешься в межсезонье и где-то в голове представляешь себе его лицо.

В такие моменты важно думать о том, кого тебе предстоит превзойти на пути к главной цели», – рассказал 2-кратный MVP НБА из «Уорриорз».

В десятые годы «Голден Стэйт » трижды побеждал «Кливленд» Джеймса в четырех финальных сериях НБА.