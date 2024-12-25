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Джимми Батлер был недоволен тем, что «Майами» не продлил его контракт

Джимми Батлер недоволен тем, что «Хит» летом не продлил с ним контракт.

«Что касается сообщения Шэмса о том, что Джимми предпочитает обмен, вот что я могу вам сказать: 1) Представители Батлера не комментируют. 2) Джимми был недоволен тем, что команда не продлила ему контракт. 3) Джимми не присутствовал на рождественской вечеринке Райли, хотя и раньше не присутствовал. Скоро я расскажу больше», – написал журналист The Miami Herald Бэрри Джексон.

Сегодня инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что лидер «Майами» Джимми Батлер предпочитает обмен до дедлайна 6 февраля.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Бэрри Джексона в соцсети X
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoПэт Райли
возможные переходы
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