Джимми Батлер был недоволен тем, что «Майами» не продлил его контракт

Джимми Батлер недоволен тем, что «Хит» летом не продлил с ним контракт.

«Что касается сообщения Шэмса о том, что Джимми предпочитает обмен, вот что я могу вам сказать: 1) Представители Батлера не комментируют. 2) Джимми был недоволен тем, что команда не продлила ему контракт. 3) Джимми не присутствовал на рождественской вечеринке Райли , хотя и раньше не присутствовал. Скоро я расскажу больше», – написал журналист The Miami Herald Бэрри Джексон.

Сегодня инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что лидер «Майами » Джимми Батлер предпочитает обмен до дедлайна 6 февраля.