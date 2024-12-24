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«Майами» планирует сохранить Джимми Батлера. Планы клуба может изменить лишь крупное предложение или деструктивное поведение игрока

«Майами» определился с планами по Джимми Батлеру.

По информации ESPN, клуб из Флориды планирует сохранить 35-летнего защитника в феврале, когда наступит дедлайн на обмены.

Отмечается, что позицию «Хит» может изменить лишь очень заманчивое предложение или деструктивное поведение самого Батлера.

«Майами» идет 6-м на Востоке (14-13). У Джимми есть опция игрока в межсезонье-2025. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДжимми Батлер
logoНБА
возможные переходы
logoМайами
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