«Майами» планирует сохранить Джимми Батлера. Планы клуба может изменить лишь крупное предложение или деструктивное поведение игрока

«Майами» определился с планами по Джимми Батлеру.

По информации ESPN, клуб из Флориды планирует сохранить 35-летнего защитника в феврале, когда наступит дедлайн на обмены.

Отмечается, что позицию «Хит» может изменить лишь очень заманчивое предложение или деструктивное поведение самого Батлера .

«Майами » идет 6-м на Востоке (14-13). У Джимми есть опция игрока в межсезонье-2025.