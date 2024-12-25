«Финикс» и «Майами» продолжают обсуждать возможный обмен с участием Била и Батлера

«Финикс» продолжает попытки выменять Джимми Батлера.

По информации The Arizona Republic, «Санз» и «Хит» продолжают обсуждение возможного обмена с участием защитников Брэдли Била и Джимми Батлера .

Инсайдер Шэмс Чарания из ESPN ранее сообщал, что «Финикс » входит в число команд, «находящихся на вершине» списка Батлера на случай обмена из «Майами ».