«Финикс» и «Майами» продолжают обсуждать возможный обмен с участием Била и Батлера
«Финикс» продолжает попытки выменять Джимми Батлера.
По информации The Arizona Republic, «Санз» и «Хит» продолжают обсуждение возможного обмена с участием защитников Брэдли Била и Джимми Батлера.
Инсайдер Шэмс Чарания из ESPN ранее сообщал, что «Финикс» входит в число команд, «находящихся на вершине» списка Батлера на случай обмена из «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Arizona Republic
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