Бронни Джеймс: «Стал сильнее ментально, справляясь с травмами и психическими расстройствами»
Бронни Джеймс признался, что ему довелось иметь дело с серьезными проблемами.
В прошлом году новичок «Лейкерс» перенес остановку сердца.
«За последние пару лет я стал сильнее ментально, справляясь с травмами и психическими расстройствами, подобными вещами. Просто приходишь и работаешь каждый день, придерживаясь плана...
Я пытаюсь преодолеть ту историю, что случилась на тренировке. Это сложно, но я стараюсь работать над этим каждый день. Это настоящее благословение – иметь возможность заниматься любимым видом спорта. Существовала вероятность, что я не смогу. Поэтому я просыпаюсь и испытываю благодарность за это каждый день», – рассказал 20-летний Джеймс-младший.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: AP News
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