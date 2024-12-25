Бронни Джеймс: «Стал сильнее ментально, справляясь с травмами и психическими расстройствами»

Бронни Джеймс признался, что ему довелось иметь дело с серьезными проблемами.

В прошлом году новичок «Лейкерс » перенес остановку сердца.

«За последние пару лет я стал сильнее ментально, справляясь с травмами и психическими расстройствами, подобными вещами. Просто приходишь и работаешь каждый день, придерживаясь плана...

Я пытаюсь преодолеть ту историю, что случилась на тренировке. Это сложно, но я стараюсь работать над этим каждый день. Это настоящее благословение – иметь возможность заниматься любимым видом спорта. Существовала вероятность, что я не смогу. Поэтому я просыпаюсь и испытываю благодарность за это каждый день», – рассказал 20-летний Джеймс-младший.