Дуэйн Уэйд: «Хочу, чтобы «Лейкерс» вызвали Бронни Джеймса. Это не чемпионская команда»

Дуэйн Уэйд хочет, чтобы «Лейкерс» вызвали из G-лиги Бронни Джеймса.

«Я смотрю на «Лейкерс », и мне хочется, чтобы Энтони Дэвис провел сезон на уровне MVP. Как болельщик, я хочу, чтобы Леброн играл на том уровне, на котором он хочет играть.

Если честно, я хочу, чтобы они вызвали Бронни . Мы хотим его видеть. Я не вижу в «Лейкерс» претендентов на чемпионство в этом сезоне. Мы хотим видеть Бронни. Это не чемпионская команда. На сегодняшний день это не чемпионский состав», – заявил трехкратный чемпион НБА .