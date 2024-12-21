Дуэйн Уэйд: «Хочу, чтобы «Лейкерс» вызвали Бронни Джеймса. Это не чемпионская команда»
Дуэйн Уэйд хочет, чтобы «Лейкерс» вызвали из G-лиги Бронни Джеймса.
«Я смотрю на «Лейкерс», и мне хочется, чтобы Энтони Дэвис провел сезон на уровне MVP. Как болельщик, я хочу, чтобы Леброн играл на том уровне, на котором он хочет играть.
Если честно, я хочу, чтобы они вызвали Бронни. Мы хотим его видеть. Я не вижу в «Лейкерс» претендентов на чемпионство в этом сезоне. Мы хотим видеть Бронни. Это не чемпионская команда. На сегодняшний день это не чемпионский состав», – заявил трехкратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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