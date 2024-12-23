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«Лейкерс» вызвали Бронни Джеймса из G-лиги на матч с «Детройтом»

Бронни Джеймс вызван в основную команду «Лейкерс».

Калифорнийцы собираются включить 55-го номера драфта-2024 в заявку на матч с «Детройтом», который состоится в понедельник.

В последней встрече Лиги развития в субботу 20-летний защитник набрал 6 очков и 7 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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