Обозреватель ESPN Джереми Ву: «Скауты по-прежнему считают, что Бронни способен оказывать влияние на уровне G-лиги, но не обладает потенциалом»

Стало известно мнение скаутов НБА об уровне Бронни Джеймса.

«Скауты, с которыми я общался, видят Джеймса-младшего примерно так же, как и во время преддрафтового процесса: неэгоистичный игрок, способный оказать положительное влияние на уровне G-лиги, но и не обладающий при этом большим потенциалом для развития. Похоже, что Бронни окреп и стал сильнее, но в этом сезоне он не отличался особенной эффективностью и не контролировал ситуацию с потерями.

Скаутский отчет остается прежним. Наблюдатели знают, чего ожидать от Джеймса, но мало кто в восторге от его долгосрочных перспектив. Никто из тех, с кем я общался на турнире Лиги развития в Орландо, не изменил своего мнения. У Джеймса еще достаточно времени, чтобы улучшить свою игру, но на данный момент он по-прежнему представляет ценность лишь для «Лейкерс », а не для любой из 29 других команд», – пишет журналист.

В 7 матчах G-лиги в этом сезоне Джеймс в среднем набирает 13,4 очка, 3,1 подбора, 3,4 передачи и 1,3 перехвата за 27,0 минуты, реализуя 37,4% с игры и 21,2% из-за дуги.