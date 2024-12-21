Тренер: «Бронни все больше напоминает игрока НБА»

Тренер отметил прогресс Бронни Джеймса по ходу сезона.

Основатель и главный специалист молодежной баскетбольной академии по прозвищу Тренер Ром поделился мнением об игре Бронни Джеймса в последних матчах Лиги развития.

В последних трех встречах 55-й номер драфта-2024 набирает 20,7 очка и 3,0 подбора при 43% с игры.

«Погодите-ка. Бронни заиграл в баскетбол. Он находит свои места на площадке, набор очков дается ему проще, он делает это более стабильно.

Джеймс все больше напоминает игрока НБА», – считает специалист.

20-летний Бронни удачно стартовал в мероприятии Лиги развития НБА G League Winter Showcase.