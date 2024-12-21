Тренер: «Бронни все больше напоминает игрока НБА»
Тренер отметил прогресс Бронни Джеймса по ходу сезона.
Основатель и главный специалист молодежной баскетбольной академии по прозвищу Тренер Ром поделился мнением об игре Бронни Джеймса в последних матчах Лиги развития.
В последних трех встречах 55-й номер драфта-2024 набирает 20,7 очка и 3,0 подбора при 43% с игры.
«Погодите-ка. Бронни заиграл в баскетбол. Он находит свои места на площадке, набор очков дается ему проще, он делает это более стабильно.
Джеймс все больше напоминает игрока НБА», – считает специалист.
20-летний Бронни удачно стартовал в мероприятии Лиги развития НБА G League Winter Showcase.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тренера Рома
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