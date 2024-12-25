Чендлер Парсонс о Вембаньяме: «У него есть потенциал стать лучшим защитным игроком всех времен»
Чендлер Парсонс высоко оценил перспективы Виктора Вембаньямы.
«Еще рано загадывать, но Вембаньяма на правильном пути. Хотелось бы, чтобы была такая статистика, которая показывала бы не только заблокированные, но и несостоявшиеся броски, потому что часто бывают случаи, когда парни просто не бросают под влиянием Вембаньямы, пугаясь одного его присутствия с габаритов. Мне бы хотел наблюдать, как он делает это в плей-ин. Хочу увидеть его делающим такие вещи в значимых матчах, к которым приковано всеобщее внимание.
Но да, у него есть потенциал стать лучшим защитным игроком всех времен. То, что он делает – настоящее безумие. То, как он меняет планы людей на площадке, просто шокирует. Я никогда раньше такого не видел», – признался экс-игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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