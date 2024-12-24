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Рефери Дженна Шредер о втором техническом Драммонда: «Я облажалась»

Рефери НБА Дженна Шредер признала ошибку по ходу матча.

Во второй четверти встречи «Филадельфия» – «Сан-Антонио» центровой «76-х» Андре Драммонд был удален Шредер за два толчка Виктора Вембаньямы. После просмотра повтора второе решение было отменено, а француз получил технический за симуляцию. Андре вернулся из раздевалки и продолжил игру.

Шредер после этого подошла к главному тренеру «Сиксерс» Нику Нерсу со словами «Я облажалась».

«Сиксерс» удалось победить со счетом 111:106.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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Дженна Шредер
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