Рефери Дженна Шредер о втором техническом Драммонда: «Я облажалась»

Рефери НБА Дженна Шредер признала ошибку по ходу матча.

Во второй четверти встречи «Филадельфия » – «Сан-Антонио » центровой «76-х» Андре Драммонд был удален Шредер за два толчка Виктора Вембаньямы . После просмотра повтора второе решение было отменено, а француз получил технический за симуляцию. Андре вернулся из раздевалки и продолжил игру.

Шредер после этого подошла к главному тренеру «Сиксерс» Нику Нерсу со словами «Я облажалась».

«Сиксерс» удалось победить со счетом 111:106.