Виктор Вембаньяма и Кейд Каннингем названы игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала игроков 9-й недели чемпионата.

Ими стали форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма на Западе и разыгрывающий «Детройта » Кейд Каннингем на Востоке.

На счету Вембаньямы 36 очков, 6,5 подбора, 4 передачи и 7 блок-шотов в среднем. «Сан-Антонио » взял 2 матча.

В активе Каннингема 27 очков, 5,3 подбора и 12,7 передачи в среднем. «Пистонс» закончили игровой отрезок с результатом 2-1.