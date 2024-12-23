Виктор Вембаньяма и Кейд Каннингем названы игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала игроков 9-й недели чемпионата.
Ими стали форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма на Западе и разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем на Востоке.
На счету Вембаньямы 36 очков, 6,5 подбора, 4 передачи и 7 блок-шотов в среднем. «Сан-Антонио» взял 2 матча.
В активе Каннингема 27 очков, 5,3 подбора и 12,7 передачи в среднем. «Пистонс» закончили игровой отрезок с результатом 2-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем