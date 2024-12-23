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Виктор Вембаньяма и Кейд Каннингем названы игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала игроков 9-й недели чемпионата.

Ими стали форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма на Западе и разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем на Востоке.

На счету Вембаньямы 36 очков, 6,5 подбора, 4 передачи и 7 блок-шотов в среднем. «Сан-Антонио» взял 2 матча.

В активе Каннингема 27 очков, 5,3 подбора и 12,7 передачи в среднем. «Пистонс» закончили игровой отрезок с результатом 2-1.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
logoДетройт
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoКейд Каннингем
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