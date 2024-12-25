Виктор Вембаньяма о настрое на матч: «Думаю о том, что это просто игра»

Виктор Вембаньяма рассказал, как готовится к матчам.

«Когда-то еще давно у меня не было предматчевого распорядка. Я просто приходил на арену за 15-20 минут до начала игры. А потом... просто выходил и играл!

Сейчас я приезжаю на стадион примерно за час и сорок пять минут до начала. Первое, что делаю – переодеваюсь в спортивную униформу, потом начинаются какие-то процедуры, связанные с телом. Две самые важные вещи в этом смысле – стопы и мышцы кора. Что касается стоп, то в этом аспекте мне еще надо сильно прибавлять, здесь есть над чем работать, и довольно часто я это упускаю.

Какие-то редкие вещи, что я применяю? Все, что связано со стимуляцией ментального состояния, нервной системы. Скажем, перекатываю мячик по полу правой и левой стопой от пятки к носку. Или вещи, которые заставляют покинуть зону комфорта. В частности, жонглирование. Не очень долго, но это всегда так всех удивляет, потому что непривычно выглядит. Такие вещи позволяют включить голову. И я стараюсь менять упражнения, чтобы это не становилось рутиной.

Как я настраиваюсь непосредственно на матч? В последний момент стараюсь абстрагироваться... Все замедляется, успокаивается. Ну и думаю о том, что это просто игра», – рассказал 20-летний француз из «Сан-Антонио ».