Джоэл Эмбиид получил фол в нападении на Вембаньяме и был удален за споры с женщиной-судьей
Джоэл Эмбиид заработал удаление за споры с женщиной-судьей.
Под занавес второй четверти лидер «Филадельфии» получил фол в нападении на бигмене «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме. Эмбиид был недоволен свистком и начал спор, за что быстро получил два технических от Дженны Шредер.
Джоэла в итоге пришлось успокаивать нескольким одноклубникам и тренерам.
Ранее во второй четверти еще один центровой «76-х» Андре Драммонд был удален Шредер за два толчка Вембаньямы. После просмотра повтора второе решение было отменено, а француз получил технический за симуляцию. Андре вернулся из раздевалки и продолжил игру.
«Сиксерс» удалось победить со счетом 111:106. Эмбиид после финальной сирены вернулся на площадку и отпраздновал успех с одноклубниками, но с прессой не общался.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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