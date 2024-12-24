Джоэл Эмбиид получил фол в нападении на Вембаньяме и был удален за споры с женщиной-судьей

Джоэл Эмбиид заработал удаление за споры с женщиной-судьей.

Под занавес второй четверти лидер «Филадельфии» получил фол в нападении на бигмене «Сан-Антонио » Викторе Вембаньяме . Эмбиид был недоволен свистком и начал спор, за что быстро получил два технических от Дженны Шредер.

Джоэла в итоге пришлось успокаивать нескольким одноклубникам и тренерам.

Ранее во второй четверти еще один центровой «76-х» Андре Драммонд был удален Шредер за два толчка Вембаньямы. После просмотра повтора второе решение было отменено, а француз получил технический за симуляцию. Андре вернулся из раздевалки и продолжил игру.

«Сиксерс» удалось победить со счетом 111:106. Эмбиид после финальной сирены вернулся на площадку и отпраздновал успех с одноклубниками, но с прессой не общался.