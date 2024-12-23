Виктор Вембаньяма: «Самое сложное – адаптироваться к разным типам защиты соперника в реальном времени»

Виктор Вембаньяма поделился сложностями в нападении.

2-летний звездный форвард «Сан-Антонио » сталкивается с плотной опекой.

«С учетом постоянных сдваиваний, моей задачей становится обеспечить возможности для моих партнеров. До прихода в лиге мне никогда не удавалось набрать 10 передач, очень редко 7. Это важный шаг в моем развитии, который я очень хочу сделать, потому что я сосредоточен на том, чтобы заставить оппонентов защищаться против меня вдвоем.

Настоящей проблемой становится адаптация к разным типам защиты в реальном времени. Легко найти ответы после, когда мы смотрим записи. Но на площадке это очень тяжело», – признался форвард.

После поражения от «Сперс» в прошлом матче главный тренер «Портленда » Чонси Биллапс объяснил, что защита против Вембаньямы требует такого же разнообразия схем, как его навыки на площадке.