Энтони Эдвардс обратился к судье из-за проноса: «Лука весь матч этим занимается, но мне вы это свистите?»
Энтони Эдвардс обратился к судье из-за зафиксированного у него проноса мяча.
Эпизод произошел в пауза матча «Миннесоты» против «Клипперс» в среду.
«Лука весь матч этим занимается, но мне вы это свистите? С ума сойти. Просто безумие. На дворе 2024-й», – произнес лидер «Вулвз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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