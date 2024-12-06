Энтони Эдвардс обратился к судье из-за проноса: «Лука весь матч этим занимается, но мне вы это свистите?»

Энтони Эдвардс обратился к судье из-за зафиксированного у него проноса мяча.

Эпизод произошел в пауза матча «Миннесоты» против «Клипперс» в среду.

«Лука весь матч этим занимается, но мне вы это свистите? С ума сойти. Просто безумие. На дворе 2024-й», – произнес лидер «Вулвз».