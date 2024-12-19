Лука Дончич не сыграет против «Клипперс» из-за ушиба левой пятки

Лука Дончич временно выбыл из состава «Мэверикс».

Словенский разыгрывающий пропустил два дня тренировок и в итоге попал в медицинский протокол команды. Дончич пропустит игру против «Клипперс» из-за ушиба пятки.

Под вопросом также участие в матче защитника Кайри Ирвинга с болевыми ощущениями в правом плече.

«Даллас» выиграл 8 из 10 последних матчей.