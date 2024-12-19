Лука Дончич не сыграет против «Клипперс» из-за ушиба левой пятки
Лука Дончич временно выбыл из состава «Мэверикс».
Словенский разыгрывающий пропустил два дня тренировок и в итоге попал в медицинский протокол команды. Дончич пропустит игру против «Клипперс» из-за ушиба пятки.
Под вопросом также участие в матче защитника Кайри Ирвинга с болевыми ощущениями в правом плече.
«Даллас» выиграл 8 из 10 последних матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Гранта Афсета
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