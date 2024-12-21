Лука Дончич вновь пропустит матч против «Клипперс» из-за ушиба пятки

Лука Дончич не сыграет во втором матче против «Клипперс».

Разыгрывающий «Далласа » не сможет принять участие в субботней встрече с «Клипперс» из-за ушиба левой пятки. Дончич также пропустил проигранный матч с «Клипперс » (95:118) в четверг.

Кайри Ирвинг, который также пропустил матч в четверг, не указан в отчете о травмах для субботней игры.

Дончич пропустит уже восьмой матч в этом сезоне. Игроки могут пропустить только 17 матчей, прежде чем они потеряют право на награды по итогам сезона.