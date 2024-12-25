Девин Букер пропустит рождественский матч против «Денвера» из-за травмы
Девин Букер не сыграет на Рождество из-за травмы.
Звездный защитник «Финикса» пропустит рождественский матч против «Денвера» в среду из-за повреждения паховых мышц.
Букер травмировался в прошлый четверг с «Пэйсерс» и пропустил первую встречу с «Наггетс» (90:117) в понедельник.
В составе «Денвера» участие Джамала Мюррэя под вопросом из-за повреждения голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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