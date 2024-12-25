Девин Букер пропустит рождественский матч против «Денвера» из-за травмы

Девин Букер не сыграет на Рождество из-за травмы.

Звездный защитник «Финикса » пропустит рождественский матч против «Денвера» в среду из-за повреждения паховых мышц.

Букер травмировался в прошлый четверг с «Пэйсерс» и пропустил первую встречу с «Наггетс» (90:117) в понедельник.

В составе «Денвера » участие Джамала Мюррэя под вопросом из-за повреждения голеностопа.