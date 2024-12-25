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Девин Букер пропустит рождественский матч против «Денвера» из-за травмы

Девин Букер не сыграет на Рождество из-за травмы.

Звездный защитник «Финикса» пропустит рождественский матч против «Денвера» в среду из-за повреждения паховых мышц.

Букер травмировался в прошлый четверг с «Пэйсерс» и пропустил первую встречу с «Наггетс» (90:117) в понедельник.

В составе «Денвера» участие Джамала Мюррэя под вопросом из-за повреждения голеностопа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДжамал Мюррэй
logoНБА
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травмы
logoДевин Букер
logoДенвер
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