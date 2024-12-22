Девин Букер пропустит следующий матч против «Денвера», после чего пройдет повторное обследование
Девин Букер восстанавливается после травмы мышц паха.
Звездный защитник «Финикса» получил повреждение в игре с «Индианой» и пропустил встречу с «Детройтом», которая закончилась поражением его команды со счетом 125:133.
Букер пропустит следующий матч против «Денвера» в гостях, после чего пройдет повторное обследование.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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