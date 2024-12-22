Девин Букер пропустит следующий матч против «Денвера», после чего пройдет повторное обследование

Девин Букер восстанавливается после травмы мышц паха.

Звездный защитник «Финикса » получил повреждение в игре с «Индианой» и пропустил встречу с «Детройтом », которая закончилась поражением его команды со счетом 125:133.

Букер пропустит следующий матч против «Денвера » в гостях, после чего пройдет повторное обследование.