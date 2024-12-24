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  • У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели
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У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели

У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа.

Разыгрывающий «Денвера» получил травму в матче с «Новым Орлеаном» в воскресенье. Он не смог выйти на площадку в понедельник во встрече с «Финиксом».

«Наггетс» надеются, что Мюррэй вернется по ходу этой недели. Это может случиться уже в среду, когда команда снова сойдется с «Санз».

В этом сезоне 27-летний Мюррей в 21 матче набирает в среднем 19,1 очка, 6,1 передачи, 4,1 подбора и 1,6 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДенвер
logoФиникс
logoДжамал Мюррэй
травмы
logoНБА
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