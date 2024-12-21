Девин Букер в субботу пропустит первый матч в сезоне. У звезды «Санз» повреждение паховых мышц
Девин Букер пропустит первый матч в текущем сезоне НБА.
Защитник «Финикса» не сможет принять участие в домашнем матче против «Детройтв» в субботу из-за защемления мышц в левом паху.
28-летний Букер пропустил тренировку в пятницу. Травму один из лидеров «Санз» получил в четверг в игре с «Пэйсерс».
В среднем за игру Девин набирает 25,1 очка, 6,4 передачи и 3,7 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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