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НБА анонсировала интервью с участием Леброна Джеймса, Кевина Дюрэнта и Стефа Карри

Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стеф Карри дадут совместное интервью.

Беседа под названием «OG’s convo» анонсирована НБА в рамках рождественской телевизионной программы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
телевидение
logoЛеброн Джеймс
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
logoНБА
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