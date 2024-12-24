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Чендлер Парсонс о худшем «+/-» в «Лейкерс» у Леброна: «Дурацкая статистика. Проблема не в нем»

Чендлер Парсонс заявил, что Леброн Джеймс не виноват в поражениях «Лейкерс».

У звездного форварда худший показатель «плюс/минус» в калифорнийской команде («-107»).

«Тренер может обращать на это внимание в случае с условным молодым игроком в определенных ситуациях, сделать вывод, что он, возможно, негативно влияет на результат. Но когда речь заходит о Леброне с его линейкой 23-9-8, то нет, о нем это ничего не говорит. Он все еще в порядке. Он по-прежнему играет в защите на высоком уровне. По-прежнему защищается с большим усилием, чем 99% людей в лиге. Не думаю, что проблема в нем.

Представим, что меня выпустили на три минуты, за это время через кого-то из одноклубников накидали трехочковых, и вот меня меняют, у меня «-9». И что? Я ничего плохого не сделал. Дурацкая статистика, хотя я понимаю, что есть ситуации, когда тренер может ее использовать», – считает бывший игрок НБА.

«Лейкерс» демонстрируют отрицательный показатель плюс/минус («-6,5») с Леброном Джеймсом на площадке

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
logoЧендлер Парсонс
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
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