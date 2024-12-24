«Тяжело победить, когда даешь сопернику 15 дополнительных возможностей». Леброн смазал спасительный 3-очковый, «Лейкерс» уступили «Пистонс»
«Лейкерс» проиграли сезонную серию с «Пистонс», уступив во второй раз.
В понедельник калифорнийцы потерпели поражение на домашней площадке со счетом 114:117.
На последних секундах Леброн Джеймс промахнулся из-за дуги при «-3». 39-летний форвард оформил трипл-дабл – 28 очков (10 из 16 с игры), 11 подборов и 11 передач.
У «Лейкерс» 20 потерь, что позволило «Пистонс» набрать 28 очков.
«Тяжело победить, когда даешь сопернику 15 дополнительных возможностей набрать очки. Что тут поделать», – констатировал главный тренер команды Джей Джей Редик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
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