«Тяжело победить, когда даешь сопернику 15 дополнительных возможностей». Леброн смазал спасительный 3-очковый, «Лейкерс» уступили «Пистонс»

«Лейкерс» проиграли сезонную серию с «Пистонс», уступив во второй раз.

В понедельник калифорнийцы потерпели поражение на домашней площадке со счетом 114:117.

На последних секундах Леброн Джеймс промахнулся из-за дуги при «-3». 39-летний форвард оформил трипл-дабл – 28 очков (10 из 16 с игры), 11 подборов и 11 передач.

У «Лейкерс » 20 потерь, что позволило «Пистонс» набрать 28 очков.

«Тяжело победить, когда даешь сопернику 15 дополнительных возможностей набрать очки. Что тут поделать», – констатировал главный тренер команды Джей Джей Редик .