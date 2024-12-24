Евгений Богачев: «Агенты Алексея Шведа просят нереальные условия по контракту»
Евгений Богачев заявил, что УНИКС не заинтересован к Алексее Шведе.
- Вам было бы интересно видеть Шведа в УНИКСе?
– Пока нет. Да, агенты Алексея к нам обращались. Но они ставят непомерные для нашего клуба условия — очень большую цену. А ведь и возраст уже большой у игрока. К тому же, как я помню, в последние годы Швед нередко получал травмы.
Но главное — это все же цена. Его агенты просят нереальные условия по контракту. Так что на данный момент в Алексее не заинтересованы. Если только они пойдут на существенные уступки по контракту, то все может быть по‑другому, — сказал президент УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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