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Евгений Богачев: «Агенты Алексея Шведа просят нереальные условия по контракту»

Евгений Богачев заявил, что УНИКС не заинтересован к Алексее Шведе.

- Вам было бы интересно видеть Шведа в УНИКСе?

– Пока нет. Да, агенты Алексея к нам обращались. Но они ставят непомерные для нашего клуба условия — очень большую цену. А ведь и возраст уже большой у игрока. К тому же, как я помню, в последние годы Швед нередко получал травмы.

Но главное — это все же цена. Его агенты просят нереальные условия по контракту. Так что на данный момент в Алексее не заинтересованы. Если только они пойдут на существенные уступки по контракту, то все может быть по‑другому, — сказал президент УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Швед
logoЕвгений Богачев
logoЕдиная лига ВТБ
logoУНИКС
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