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Алексей Швед отчислен из «Шаньси» и готов к переговорам с российскими клубами

Алексей Швед завершил выступление в китайском чемпионате.

Российский защитник был отчислен из «Шаньси» и не сможет выступать за другой китайский клуб в этом сезоне. Агент баскетболиста сообщил, что они отказались от предложения из Тайваня, и прокомментировал текущее положение вещей.

«Новый тренер не дал Алексею шансов проявить себя, делал ставку на других иностранных игроков задней линии. Хотя до сезона два других клуба китайской лиги хотели подписать Шведа, но генеральный менеджер «Шаньси» отказался отпускать игрока. А тренеру он в итоге не подошел.

Готовы провести переговоры с российскими клубами. Мне, как сербу, было странно, что перед переходом в Китай клубы Лиги ВТБ не выразили интереса к кандидатуре Алексея. Он достойно представлял страну заграницей в такие тяжелые времена.

Алексей – объективно сильнейший русский игрок своего поколения и, думаю, входит в десятку лучших европейцев в последних 14 лет. Человек, на которого равняются дети. Дважды лучший снайпер Евролиги и Евробаскета-2017. В Сербии по-другому относятся к своим легендам. Посмотрим, как будет на этот раз», – задался вопросом Обрад Фомич.

Швед успел провести только 5 матчей за «Шаньси» в этом розыгрыше чемпионата. В его активе 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи в среднем при 37,5% точности из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
Шаньси
logoЕдиная лига ВТБ
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Швед
переходы
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