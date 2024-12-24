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Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед работает с личным тренером в Китае»

Алексей Швед поддерживает форму в Китае с личным тренером.

«Алексей пока остается в Китае, работает с тренером по индивидуальной подготовке. Он хочет присоединиться к новому клубу в оптимальных кондициях», — сказал агент российского защитника Обрад Фимич.

Швед был отчислен из «Шаньси» и не сможет выступать за другой китайский клуб в этом сезоне. Ранее Фимич заявил, что Швед готов вернуться в Единую лигу ВТБ. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Швед
чемпионат Китая
logoЕдиная лига ВТБ
Обрад Фимич
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