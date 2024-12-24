Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед работает с личным тренером в Китае»
Алексей Швед поддерживает форму в Китае с личным тренером.
«Алексей пока остается в Китае, работает с тренером по индивидуальной подготовке. Он хочет присоединиться к новому клубу в оптимальных кондициях», — сказал агент российского защитника Обрад Фимич.
Швед был отчислен из «Шаньси» и не сможет выступать за другой китайский клуб в этом сезоне. Ранее Фимич заявил, что Швед готов вернуться в Единую лигу ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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