Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед работает с личным тренером в Китае»

Алексей Швед поддерживает форму в Китае с личным тренером.

«Алексей пока остается в Китае, работает с тренером по индивидуальной подготовке. Он хочет присоединиться к новому клубу в оптимальных кондициях», — сказал агент российского защитника Обрад Фимич.

Швед был отчислен из «Шаньси» и не сможет выступать за другой китайский клуб в этом сезоне. Ранее Фимич заявил, что Швед готов вернуться в Единую лигу ВТБ.