Наталия Фураева о выходе Шведа на рынок: «ЦСКА хорошо укомплектован, но мы обсудим это с тренерским штабом»

Наталия Фураева прокомментировала потенциальное возвращение Алексея Шведа в ЦСКА.

36-летний защитник отчислен из «Шаньси» и готов к переговорам с российскими клубами.

– Нет ли у ЦСКА желания вернуть Шведа?

– Нам не поступала информация о контрактной ситуации Алексея , поэтому не готова ничего сказать по этому поводу. Если отвечать теоретически, то позиция, на которой он играет, у нас хорошо укомплектована, как в принципе и команда в целом: мы изначально планировали состав из 15 человек. А Алексей не тот игрок, который подписывается для глубокого резерва. Но повторюсь, информация нам не поступала, и если поступит, мы, как и всегда в таких случаях, будем обсуждать это совместно с тренерским штабом, – сказала вице-президент арамейцев.