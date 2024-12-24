Наталия Фураева о выходе Шведа на рынок: «ЦСКА хорошо укомплектован, но мы обсудим это с тренерским штабом»
Наталия Фураева прокомментировала потенциальное возвращение Алексея Шведа в ЦСКА.
36-летний защитник отчислен из «Шаньси» и готов к переговорам с российскими клубами.
– Нет ли у ЦСКА желания вернуть Шведа?
– Нам не поступала информация о контрактной ситуации Алексея, поэтому не готова ничего сказать по этому поводу. Если отвечать теоретически, то позиция, на которой он играет, у нас хорошо укомплектована, как в принципе и команда в целом: мы изначально планировали состав из 15 человек. А Алексей не тот игрок, который подписывается для глубокого резерва. Но повторюсь, информация нам не поступала, и если поступит, мы, как и всегда в таких случаях, будем обсуждать это совместно с тренерским штабом, – сказала вице-президент арамейцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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