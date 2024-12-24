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Агент: «Алексей Швед без контракта. Веду переговоры со всеми командами, которые нуждаются в игроках, выступающих на его позиции»

Агент Алексея Шведа ведет переговоры по поводу трудоустройства игрока.

«Посмотрим, как что будет. Алексей без контракта.

Я веду переговоры со всеми командами, которые нуждаются в игроках, выступающих на его позиции. Посмотрим, где продолжим карьеру», — сказал Обрад Фимич.

Швед был отчислен из «Шаньси» и не сможет выступать за другой китайский клуб в этом сезоне. Ранее Фимич заявил, что Швед готов вернуться в Единую лигу ВТБ. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
Обрад Фимич
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