Агент: «Алексей Швед без контракта. Веду переговоры со всеми командами, которые нуждаются в игроках, выступающих на его позиции»
Агент Алексея Шведа ведет переговоры по поводу трудоустройства игрока.
«Посмотрим, как что будет. Алексей без контракта.
Я веду переговоры со всеми командами, которые нуждаются в игроках, выступающих на его позиции. Посмотрим, где продолжим карьеру», — сказал Обрад Фимич.
Швед был отчислен из «Шаньси» и не сможет выступать за другой китайский клуб в этом сезоне. Ранее Фимич заявил, что Швед готов вернуться в Единую лигу ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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