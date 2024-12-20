Спенсер Динуидди: «Джеймс Харден – величайший двигатель атаки в истории»

Спенсер Динуидди высоко оценивает атакующую игру Джеймса Хардена.

«Я не говорю «лучший игрок», потому что есть Леброн Джеймс . Но Джеймс Харден – величайший двигатель атаки, которого мы видели.

Единственные, кто потенциально смогут его превзойти, – это Никола Йокич и Лука Дончич .

Я говорю о трехуровневом «скоринге», сверхдальних бросках, выходах на штрафную линию, розыгрыше, всех областях доминирования в атаке», – заявил защитник «Далласа».