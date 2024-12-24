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Чендлер Парсонс о Эдвардсе и его критике судей: «В долгосрочной перспективе это только навредит»

Чендлер Парсонс предупредил Энтони Эдвардса в связи с его заявлениями.

Звездный защитник «Миннесоты» выплатит 75 тысяч долларов за публичную критику судей и использование ненормативной лексики.

Эдвардс оштрафован НБА во второй раз за месяц.

«Энтони Эдвардс не скрывает своих чувств. Когда он говорит такие вещи, то только представьте на его месте Луку. Мне кажется, поднялся бы сильный вой, вроде, опять он жалуется на судейство.

Нападать на арбитров таким образом – в этом в любом случае мало хорошего. Эти судьи, они же люди. Во время следующей встречи они могут припомнить такие комментарии. В долгосрочной перспективе это только навредит ему и команде», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
logoЧендлер Парсонс
logoМиннесота
судьи
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
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