Брэндин Подземски получил технический за то, что указал судье на пролитые на паркет напитки
Брэндин Подземски получил забавный технический фол.
Атакующий защитник «Голден Стэйт» во время игры показал судье, что зрители пролили на площадку напитки, за что получил технический фол.
Забавный эпизод случился за минуту до конца третьей четверти матча между «Уорриорз» и «Тимбервулвс» (113:103).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Beyond NBA
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