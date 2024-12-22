Брэндин Подземски получил технический за то, что указал судье на пролитые на паркет напитки

Брэндин Подземски получил забавный технический фол.

Атакующий защитник «Голден Стэйт » во время игры показал судье, что зрители пролили на площадку напитки, за что получил технический фол.

Забавный эпизод случился за минуту до конца третьей четверти матча между «Уорриорз» и «Тимбервулвс» (113:103).