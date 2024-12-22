Энтони Эдвардс о судействе: «Ужасное. Они жутко чувствительные. Нас с Джулиусом Рэндлом наказывают за превосходство в силе»
Защитник «Миннесоты» заявил о недостатках в судействе в этом сезоне.
«Чертовски плохое. В этом матче два мужика были ужасны. Женщина судила нормально. Они были жутко чувствительными. Наказывали нас с Джулиусом Рэндлом за то, что мы сильнее наших оппонентов. Это происходит в каждом матче. На нас не отмечают фолы.
Такое происходит постоянно, но в этом матче было особенно плохо. «Уорриорз» получали какие-то дурацкие свистки в свою пользу, а нам не доставалось ничего.
Меня постоянно наказывают за мою силу. Пихают так же, как остальных, но при этом никогда не свистят эти нарушения», – заключил Эдвардс.
Защитник подтвердил, что соотношение контактной игры и решений арбитров влияет на его желание идти в проходы.
Эдвардс заработал 4 штрафных броска в матче с «Голден Стэйт» и сам получил 4 персональных замечания, включая техническое за споры с судьей.
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