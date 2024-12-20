Энтони Эдвардс об игре «Вулвз»: «У нас творится какая-то ерунда в атаке. У команды нет идентичности»

Энтони Эдвардс заявил, что у «Миннесоты» большие проблемы с игрой.

Защитник раскритиковал «Вулвз» после крупного поражения от «Никс» (107:133).

«У нас творится какая-то ерунда в атаке. У команды нет идентичности. Мы знаем, что я сделаю кучу бросков, знаем, что Джу [Джулиус Рэндл] сделает кучу бросков, и это все, что мы знаем. Больше мы ничего не знаем. И дело не в тренерах. Это зависит от нас. Играем все-таки мы.

Мы должны облегчать друг другу задачу. Тренеры обеспечивают нам такую возможность, просто мы не реализуем это.

Как это исправить? Им не понравится то, что я скажу, поэтому я просто оставлю это при себе», – заявил Эдвардс .