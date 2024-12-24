Энтони Эдвардс во второй раз за месяц оштрафован НБА (75 тысяч долларов) за использование ненормативной лексики лексики
Энтони Эдвардс во второй раз за месяц оштрафован НБА.
Звездный защитник «Миннесоты» выплатит 75 тысяч долларов публичную критику судей и использование ненормативной лексики.
Эдвардс обрушился на судей после поражения от «Голден Стэйт» в субботу: «Судейство ужасное. Они жутко чувствительные. Нас с Джулиусом Рэндлом наказывают за превосходство в силе».
За две недели аналогичная ситуация случилась после победы над «воинами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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