НБА наказала Джоэла Эмбиида техническим за размахивание полотенцем. Центровой «Сиксерс» пока не играл в новом сезоне
НБА наказала Джоэла Эмбиида техническим фолом.
Лига вынесла техническое замечание в понедельник, на следующий день после того, как центровой «Филадельфии» махал полотенцем со скамейки запасных во время штрафного броска защитника «Индианы» Эндрю Нембхарда.
Эпизод произошел за 16,4 секунды до конца дополнительной 5-минутки, когда «Сиксерс» вели со счетом 114:111.
Действия Эмбиида имели место во время первого штрафного броска Нембхарда, когда тот промахнулся. Защитник затем реализовал второй штрафной, но «Пэйсерс» уступили со счетом 114:118.
Во время матча Эмбиид не был наказан судьями. Лидер «76-х» пропускает старт сезона из-за проблем с коленом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости