НБА наказала Джоэла Эмбиида техническим за размахивание полотенцем. Центровой «Сиксерс» пока не играл в новом сезоне

НБА наказала Джоэла Эмбиида техническим фолом.

Лига вынесла техническое замечание в понедельник, на следующий день после того, как центровой «Филадельфии» махал полотенцем со скамейки запасных во время штрафного броска защитника «Индианы» Эндрю Нембхарда.

Эпизод произошел за 16,4 секунды до конца дополнительной 5-минутки, когда «Сиксерс» вели со счетом 114:111.

Действия Эмбиида имели место во время первого штрафного броска Нембхарда, когда тот промахнулся. Защитник затем реализовал второй штрафной, но «Пэйсерс» уступили со счетом 114:118.

Во время матча Эмбиид не был наказан судьями. Лидер «76-х» пропускает старт сезона из-за проблем с коленом.